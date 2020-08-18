Отключение воды в Приморском, Киевском и Малиновском районах Одессы в ночь на 20 августа 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» информирует, что по просьбе управления дорожного хозяйства Одесского городского совета с 23:00 19 августа до 07:30 20 августа 2020 года будет ограничено водоснабжение потребителей Киевского, Приморского и Малиновского районов города Одессы.
Обращаем внимание, что подрядной строительной организацией будут проводиться работы по подключению нового водовода диаметром 900 мм в рамках капитального ремонта улицы Новощепной ряд.
К указанным работам филиал «Инфоксводоканал» не имеет отношения.