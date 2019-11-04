Отключение воды в Одессе 5 ноября 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене аварийного участка водопровода диаметром 400 мм по адресу 14 станция Люстдорфской дороги у АЗС

В связи с чем, с 09:00 до 23:00 05 ноября 2019 года, будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области:

Черноморка,

Червоный Хутор,

Совиньон 1,2,

Царское село,

ул. Абрикосовая,

ул. Ореховая,

ул. Дача Ковалевського, 68-144, 85-125,

ул. Вавилова.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)