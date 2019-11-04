Отключение воды в Одессе 5 ноября 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене аварийного участка водопровода диаметром 400 мм по адресу 14 станция Люстдорфской дороги у АЗС
В связи с чем, с 09:00 до 23:00 05 ноября 2019 года, будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области:
- Черноморка,
- Червоный Хутор,
- Совиньон 1,2,
- Царское село,
- ул. Абрикосовая,
- ул. Ореховая,
- ул. Дача Ковалевського, 68-144, 85-125,
- ул. Вавилова.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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