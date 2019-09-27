Отключение воды в Одессе 30 сентября — 1 октября

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по переключению водопровода диаметром 600 мм по адресу ул. Гастелло, 92
В связи с чем, с 09:00 30 сентября до 06:00 01 октября 2019 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- С. Рихтера,
- Гастелло,
- Платановая,
- Старицкого,
- Кордонная,
- Кострова,
- Корнюшина,
- Туристская,
- Цветочная.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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