Отключение воды в Одессе 17-18 февраля 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по замене аварийного участка водопровода диаметром 600 мм по адресу ул. Атамана Чепиги, 53.

В связи с чем, с 09:00 17 февраля до 14:00 18 февраля 2020 года, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Атамана Чепиги,

Локомотивная,

Наливная,

2-й Лиманчик,

Черноморского Казачества, 105-165,

Атамана Головатого, 74-104, 89-149.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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