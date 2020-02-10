Отключение воды в Одессе 11 февраля 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по замене аварийного участка водопровода по адресу ул.Французский бульвар, 2
В связи с чем, 11 февраля 2020 года с 09:00 до 21:0, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Французский бульвар, 2-52, 1-87,
- пер. Шампанский,
- Госпитальный пер.,
- ул. Азарова,
- пер. Кренкеля,
- пер. Каркашадзе,
- пер. Дунаева,
- пер. Удельный,
- пер. Санаторный,
- пер. Спортивный,
- ул. Уютная,
- ул. Отрадная,
- ул. Морская.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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