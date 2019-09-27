Отключение воды в микрорайоне «Лузановка» города Одесса 30 сентября

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ водоводе диаметром 1400 мм по адресу пер. Соляной, 92
В связи с чем, 30 сентября 2019 года с 09:00 до 24:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Лиманная,
- Железнодорожная, 1-7,
- Соляные переулки,
- Первомайские переулки,
- Цимлянская,
- Лузановская, 1-51 и 2-46,
- Николаевская дорога, 223-253,
- 8 Марта,
- Локомотивная,
- санаторий «Куяльник»,
- ООО «Одескабель».
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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