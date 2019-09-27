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Новости Одессы и Одесской области

Отключение воды в микрорайоне «Лузановка» города Одесса 30 сентября

Отключение воды в микрорайоне «Лузановка» города Одесса 30 сентября

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ водоводе диаметром 1400 мм по адресу пер. Соляной, 92

В связи с чем, 30 сентября 2019 года с 09:00 до 24:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Лиманная,
  • Железнодорожная, 1-7,
  • Соляные переулки,
  • Первомайские переулки,
  • Цимлянская,
  • Лузановская, 1-51 и 2-46,
  • Николаевская дорога, 223-253,
  • 8 Марта,
  • Локомотивная,
  • санаторий «Куяльник»,
  • ООО «Одескабель».

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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