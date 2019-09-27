Отключение воды в микрорайоне «Лузановка» города Одесса 30 сентября

В Одессе подпольные ассенизаторы ломают канализационные сети и угрожают сотрудникам водоканала В последнее время резко увеличилось количество жалоб от одесситов на работу ассенизаторских автомобилей, которые сливают канализационные отходы прямиком в коллекторы под окнами жилых домов, в балки, овраги, ливневки. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе сообщили о срочном перекрытии улиц Речь идет об отерзке улицы Бреуса до Безымянного переулка и от Транспортной до Артиллерийской. Кроме того, закроют полностью Безымянный переулок и Артиллерийскую улицу. ПОДРОБНЕЕ