Отключение воды в микрорайоне 2-й Лиманчик города Одесса 25 июня 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по ремонту водовода диаметром 600 мм
В связи с чем, 25 июня 2020 года с 10:00 до 19:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Наливная,
- Николая Гефта,
- 2-й Лиманчик,
- Атамана Чепиги.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)