Отключение воды в микрорайоне 2-й Лиманчик города Одесса 25 июня 2020 года

Одесситы потребили воды на 30% больше, но не платят за нее Сотрудники «Инфоксводоканала» фиксируют увеличение потребления воды. Связано это с приходом жары, поливом зеленых насаждений, началом летнего курортного сезона. Также на расход воды влияет необходимость более тщательного и частого мытья рук для предотвращения коронавирусной инфекции. ПОДРОБНЕЕ

Аварийное отключение воды в Приморском районе Одессы 15 июня 2020 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене аварийного участка магистрального водопровода диаметром 200 мм ПОДРОБНЕЕ