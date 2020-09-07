Отключение воды в Межлиманье Одесской области 8 сентября 2020 года

Отключение воды в части Суворовского района Одессы 8 сентября 2020 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по установке новой задвижки диаметром 200 мм и ремонту задвижки диаметром 250 мм по адресу: ул.Давида Ойстраха, 20, 22 ПОДРОБНЕЕ

«Инфоксводоканал» начал замену труб по новой для Одессы немецкой технологии Специалисты «Инфоксводоканала» успешно завершили пилотный проект по обновлению канализационных сетей на улице Моторная. На данном участке было восстановлено более 300 метров трубопровода, который отработал свой эксплуатационный лимит. ПОДРОБНЕЕ