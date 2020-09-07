Отключение воды в Межлиманье Одесской области 8 сентября 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей пригорода, руководителей предприятий и организаций, что в связи с отключением электроэнергии на ВНС «Жевахова Гора»:
8 сентября 2020 года с 09:00 до 19:30 будет прекращена подача воды следующим потребителям области:
- с. Котовка,
- пос. Гидропорт,
- с. Протопоповка,
- с. Августовка,
- с. Черевичное,
- пос. Большевик,
- с. Ильинка,
- с. Ковалевка,
- с. Эметовка,
- с. Мариновка.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)