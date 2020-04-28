Отключение воды в Межлиманье Одесской области 29 апреля 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по замене участка водовода диаметром 300 мм.
В связи с чем, 29 апреля 2020 года с 09:00 до 24:00, будет прекращена подача воды следующим потребителям области:
- пос. Гидропорт,
- с. Протопоповка,
- с. Августовка,
- с. Черевичное,
- с. Ильинка,
- с. Ковалевка,
- с. Эметовка,
- с. Мариновка,
- с. Чеботаревка.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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