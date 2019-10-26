Отключение воды в Лиманском районе Одесской области 29 октября

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на водоводе диаметром 1200 мм по адресу с.Красноселка

В связи с чем, 29 октября 2019 года с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды следующим потребителям области:

с. Корсунцы,

с. Красноселка,

с. Светлое.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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