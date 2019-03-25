﻿ Отключение воды в Лиманском районе 26-27 марта 2019 года - Одесская Жизнь

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей пригорода, руководителей предприятий и организаций, о необходимостью проведения аварийных работ по капитальному ремонту водовода диаметром 900 мм по адресу пгт.Черноморское
В связи с этим, с 10:00 26 марта до 06:00 27 марта 2019 года будет прекращена подача воды следующим потребителям области:
- с. Вапнярка,
- с. Новая Дофиновка,
- пгт. Черноморское,
- воинская часть А066.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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