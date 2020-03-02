Отключение воды в Киевском районе Одессы 4 марта 2020 года

Отключение воды в районе Французского бульвара города Одесса 3 марта 2020 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по переключению жилых домов к вновь проложенному магистральному водопроводу диаметром 300мм по адресу улица Французский бульвар 21, 25, 33 ПОДРОБНЕЕ

Отключение воды в Суворовском районе Одессы 3 марта Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ на водоводе диаметром 600 мм по адресу ул. Семена Палия, 99а ПОДРОБНЕЕ

Отключение воды на ж/м «Черемушки» 26 февраля Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене задвижек диаметром 150 мм по адресу ул.Космонавтов, 13 ПОДРОБНЕЕ

Инфоксводоканал прокладывает новую линию электропитания к станции «Южная» «Инфоксводоканал» проводит оперативную замену устаревших энергосетей и оборудования. Специалисты предприятия отмечают, что от надежности энергоснабжения зависит бесперебойная работа насосных станций, лабораторий и очистных сооружений. ПОДРОБНЕЕ