Отключение воды в Киевском районе Одессы 4 марта 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по капитальному ремонту водовода диаметром 1200 мм по адресу пр-т Академика Глушко, 4,
В связи с чем, 4 марта 2020 года с 09:00 до 23:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Академика Королева, 43-59,
- Академика Глушко, 1-13, 2, 2а, 14/1-14/6,
- Академика Вильямса, 44-62/2,
- Люстдорфская дорога, 162-180,
- площадь Независимости, 1, 1а.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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