Отключение воды в городе Одесса 21 марта 2019 года

Отключение воды в городе Одессе 22-23 марта 2019 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по замене запорного крана диаметром 300 мм по адресу пр-т Шевченко, 6/3 ПОДРОБНЕЕ

Отключение воды в городе Одесса 19 марта 2019 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене 2-х запорных кранов диаметром 300 мм по адресу ул. Львовская угол ул. Тимирязева, ПОДРОБНЕЕ