Отключение воды в городе Одесса 21 марта 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ на водоводе диаметром 1200мм по адресу с.Светлое
В связи с этим, 21 марта 2019 года с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области:
- пос. Шевченко -1,
- с. Корсунцы,
- с. Красноселка,
- с. Светлое.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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