Отключение воды в г.Одесса 17 июля 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по замене участка магистрального водопровода и переключению водопроводных вводов жилых домов по адресу: пр-т Добровольского, 133а
В связи с чем, 17 июля 2019 года с 09:00 до 23:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- пр-т Добровольского, 133, 135, 137.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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