Отключение воды в г.Одесса 17 июля 2019 года

Отключение воды в г.Одесса 5 июля 2019 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по капитальному ремонту водовода диаметром 300 мм по адресу ул. Академическая угол Курортного переулка. ПОДРОБНЕЕ

Отключение воды в г.Одесса 4 июля 2019 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций информацию об отключениях воды в связи с проведением аварийных ремонтных работ: ПОДРОБНЕЕ