Отключение воды в г.Одесса 05-06 июня 2019 года

Отключение воды в ж/м «Черемушки» г.Одесса 17 мая 2019 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене трёх задвижек диаметром 200 мм по адресу: ул. Ивана и Юрия Лип угол ул. Генерала Петрова. ПОДРОБНЕЕ

Отключение воды в г.Одесса 10 мая 2019 года! Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций о необходимости проведения аварийных ремонтных работ по адресу Александра Кутузакия 11. ПОДРОБНЕЕ