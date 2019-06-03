Отключение воды в г.Одесса 05-06 июня 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по переключению магистрального водопровода диаметром 400мм по адресу: ул. Известковая.
В связи с чем, с 09:00 05 июня до 23:30 06 июня 2019 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Известковая,
- Церковная,
- Андриевского,
- Кутузова,
- пер. Любашевский,
- пер. Ширяевский,
- частный сектор «Новая Слободка».
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
Выскажите ваше мнение. Это важно.