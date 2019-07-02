Отключение воды в г.Одесса 4 июля 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций информацию об отключениях воды в связи с проведением аварийных ремонтных работ:
1) в связи с необходимостью проведения аварийных работ по замене 2-х задвижек диаметром 250 мм по адресу: ул.Толбухина, 135
4 июля 2019 года с 09:00 до 24:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Толбухина,
- Глинки,
- Розовая,
- Жаботинского,
- Сакко,
- Костанди,
- Невского,
- Черниговская,
- Долгая,
- Ефима Геллера,
- Неделина,
- Ромашковая,
- Петрашевского,
- Китобойная,
- Обильная,
- Планетная,
- Чубаевская.
2) в связи с необходимостью проведения аварийных работ по ремонту задвижки диаметром 600 мм по адресу: ул.Серова, 26
4 июля 2019 года с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Александра Кутузакия,
- Серова,
- Пастера,
- Княжеская,
- Коблевская,
- Новосельского,
- Старопортофранковская,
- Манежная,
- Ольгиевская,
- Конная,
- Ольгиевский спуск,
- Матросский спуск,
- Ковалевского,
- Композитора Нищинского,
- Дидрихсона,
- Градоначальницкая,
- Раскидайловская,
- Колонтаевская,
- Разумовская,
- Манежная,
- Дюковская,
- Мечникова,
- 10-го Апреля,
- Садиковская,
- Южная,
- Ризовская,
- Староконный переулок,
- Косвенная,
- Мясоедовская,
- Разумовский переулок,
- Средняя,
- Картамышевская,
- пер. Митракова,
- Ясиновского.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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