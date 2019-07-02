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Новости Одессы и Одесской области

Отключение воды в г.Одесса 4 июля 2019 года

Отключение воды в г.Одесса 4 июля 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций информацию об отключениях воды в связи с проведением аварийных ремонтных работ:

1)  в связи с необходимостью проведения аварийных работ по замене 2-х задвижек диаметром 250 мм по адресу: ул.Толбухина, 135
4 июля 2019 года с 09:00 до 24:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Толбухина,
  • Глинки,
  • Розовая,
  • Жаботинского,
  • Сакко,
  • Костанди,
  • Невского,
  • Черниговская,
  • Долгая,
  • Ефима Геллера,
  • Неделина,
  • Ромашковая,
  • Петрашевского,
  • Китобойная,
  • Обильная,
  • Планетная,
  • Чубаевская.

 

2) в связи с необходимостью проведения аварийных работ по ремонту задвижки диаметром 600 мм по адресу: ул.Серова, 26
4 июля 2019 года с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Александра Кутузакия,
  • Серова,
  • Пастера,
  • Княжеская,
  • Коблевская,
  • Новосельского,
  • Старопортофранковская,
  • Манежная,
  • Ольгиевская,
  • Конная,
  • Ольгиевский спуск,
  • Матросский спуск,
  • Ковалевского,
  • Композитора Нищинского,
  • Дидрихсона,
  • Градоначальницкая,
  • Раскидайловская,
  • Колонтаевская,
  • Разумовская,
  • Манежная,
  • Дюковская,
  • Мечникова,
  • 10-го Апреля,
  • Садиковская,
  • Южная,
  • Ризовская,
  • Староконный переулок,
  • Косвенная,
  • Мясоедовская,
  • Разумовский переулок,
  • Средняя,
  • Картамышевская,
  • пер. Митракова,
  • Ясиновского.

 

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения  за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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