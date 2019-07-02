Отключение воды в г.Одесса 4 июля 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций информацию об отключениях воды в связи с проведением аварийных ремонтных работ:

1) в связи с необходимостью проведения аварийных работ по замене 2-х задвижек диаметром 250 мм по адресу: ул.Толбухина, 135

4 июля 2019 года с 09:00 до 24:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Толбухина,

Глинки,

Розовая,

Жаботинского,

Сакко,

Костанди,

Невского,

Черниговская,

Долгая,

Ефима Геллера,

Неделина,

Ромашковая,

Петрашевского,

Китобойная,

Обильная,

Планетная,

Чубаевская.

2) в связи с необходимостью проведения аварийных работ по ремонту задвижки диаметром 600 мм по адресу: ул.Серова, 26

4 июля 2019 года с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Александра Кутузакия,

Серова,

Пастера,

Княжеская,

Коблевская,

Новосельского,

Старопортофранковская,

Манежная,

Ольгиевская,

Конная,

Ольгиевский спуск,

Матросский спуск,

Ковалевского,

Композитора Нищинского,

Дидрихсона,

Градоначальницкая,

Раскидайловская,

Колонтаевская,

Разумовская,

Манежная,

Дюковская,

Мечникова,

10-го Апреля,

Садиковская,

Южная,

Ризовская,

Староконный переулок,

Косвенная,

Мясоедовская,

Разумовский переулок,

Средняя,

Картамышевская,

пер. Митракова,

Ясиновского.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)