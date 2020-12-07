Отключение воды в части ж/м «Котовского» города Одесса 9 декабря 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене запорной арматуры и участка магистрального водопровода:
В связи с чем, 9 декабря 2020 года с 09:00 до 22:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Семена Палия, 120-122,
- Генерала Бочарова, 42-46, 52,
- Махачкалинская, 5-А.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)