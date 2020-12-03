Отключение воды в части ж/м «Котовского» города Одесса 4 декабря 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по переключению нового магистрального водопровода диаметром 200 мм
В связи с чем, 4 декабря 2020 года с 10:00 до 23:50, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- С. Палия, 118;
- Генерала Бочарова, 23, 27, 29, 43, 45, 47, 53, 55.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)