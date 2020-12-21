Отключение воды в части ж/м «Котовского» города Одесса 22 декабря 2020 года

В Одессе сточные воды принимают через специальные станции В Одессе ряд потребителей частного сектора не имеет централизованного водоотведения. Вместо этого оборудованы выгребные ямы, которые нужно систематически обслуживать и очищать. ПОДРОБНЕЕ

Должникам за воду блокируют платежные карточки В Одессе долги потребителей за воду продолжают бить рекорды. По состоянию на 11 декабря потребители задолжали «Инфоксводоканалу» почти четверть миллиарда гривен. ПОДРОБНЕЕ