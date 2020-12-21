Отключение воды в части ж/м «Котовского» города Одесса 22 декабря 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ по замене участка магистрального водопровода диаметром 150 мм
В связи с чем, 22 декабря 2020 года с 09:30 до 19:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Семена Палия, 92-96,
- Десантный бульвар, 14,
- Академика Заболотного, 35-47.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)