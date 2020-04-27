Отключение воды в части Суворовского района Одессы 28 апреля 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по замене задвижки диаметром 300 мм
В связи с чем, 28 апреля 2020 года с 09:00 до 16:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Семена Палия, 109-121,
- Высоцкого, 1-13.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)