Отключение воды в части Суворовского района Одессы 26 августа 2020 года

Рекордные долги за воду в Одессе: «Инфоксводоканал» пошел в суд В Одессе долги потребителей за воду побили очередные рекорды. По состоянию на 13 августа только 20% потребителей оплатили счета, а общая сумма долга превысила 246 млн.грн. ПОДРОБНЕЕ