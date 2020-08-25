Отключение воды в части Суворовского района Одессы 26 августа 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ на магистральном водоводе диаметром 800 мм:
В связи с чем, 26 августа 2020 года с 09:00 до 23:30, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Ак. Заболотного, 54-66/2 и 57-67/2, 77а, 83/1,
- Ак. Сахарова, 26-36 и 1-3,
- Марсельская, 32-46/3,
- С. Палия, 73-111.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)