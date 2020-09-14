Отключение воды в части Суворовского района Одессы 15 сентября 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по установке новой запорной армартуры.
В связи с чем, 15 сентября 2020 года с 09:00 до 22:00, будет прекращена подача воды следующим потребителям города:
- Семена Палия, 60-78,
- Марсельская, 29-31,
- Ростовская, 2-4.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)