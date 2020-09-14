Отключение воды в части Суворовского района Одессы 15 сентября 2020 года

Насосные станции «Инфоксводоканала» теперь могут работать во время аварий на энергосетях Около 10 тысяч жителей Межлиманья и поселка Большевик должны были сегодня остаться без воды из-за планового отключения электропитания на водонасосной станции «Жевахова гора». Сотрудники компании «Одессаоблэнерго» заранее уведомили о вынужденном отключении для работ на линиях электропередач. ПОДРОБНЕЕ

Отключение воды в Межлиманье Одесской области 8 сентября 2020 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей пригорода, руководителей предприятий и организаций, что в связи с отключением электроэнергии на ВНС «Жевахова Гора»: ПОДРОБНЕЕ