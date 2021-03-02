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Отключение воды в части Приморского района Одессы 3-4 марта 2021 года

Отключение воды в части Приморского района Одессы 3-4 марта 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» информирует, о работах по просьбе управления дорожного хозяйства Одесского городского совета (письмо от 26.02.2021 №137).

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Для проведения данных работ по переключению вновь проложенного водопровода с 23:50 03 марта 2021 года до 23:50 04 марта 2021 года будет прекращено водоснабжение потребителей следующих улиц города:

  • ул. Водопроводная, 1,2,3;
  • Водопроводные переулки,
  • ул. Новощепной ряд,
  • пер. Волжский,
  • пер. Вознесенский,
  • пер. Елисаветградский,
  • пер. Ватманский,
  • пер. Привокзальний,
  • ж/д вокзал,
  • Старосенная площадь,
  • ул. Пантелеймоновская, 1-6;
  • Бассейные переулки,
  • Итальянский бульвар,
  • ул. Бассейная,
  • ул. Ришельевская, 62-78, 53-71,
  • ул. Большая Арнаутская, 49-65,
  • ул. Пушкинская, 75-83, 72-78.

Обращаем внимание, что подрядной строительной организацией будут проводиться работы по подключению нового водовода диаметром 800 мм в рамках капитального ремонта улицы Новощепной ряд.

К указанным работам филиал «Инфоксводоканал» не имеет отношения.

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