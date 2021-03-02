Отключение воды в части Приморского района Одессы 3-4 марта 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» информирует, о работах по просьбе управления дорожного хозяйства Одесского городского совета (письмо от 26.02.2021 №137).

Для проведения данных работ по переключению вновь проложенного водопровода с 23:50 03 марта 2021 года до 23:50 04 марта 2021 года будет прекращено водоснабжение потребителей следующих улиц города:

ул. Водопроводная, 1,2,3;

Водопроводные переулки,

ул. Новощепной ряд,

пер. Волжский,

пер. Вознесенский,

пер. Елисаветградский,

пер. Ватманский,

пер. Привокзальний,

ж/д вокзал,

Старосенная площадь,

ул. Пантелеймоновская, 1-6;

Бассейные переулки,

Итальянский бульвар,

ул. Бассейная,

ул. Ришельевская, 62-78, 53-71,

ул. Большая Арнаутская, 49-65,

ул. Пушкинская, 75-83, 72-78.

Обращаем внимание, что подрядной строительной организацией будут проводиться работы по подключению нового водовода диаметром 800 мм в рамках капитального ремонта улицы Новощепной ряд.

К указанным работам филиал «Инфоксводоканал» не имеет отношения.