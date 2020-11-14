Новости Одессы и Одесской области

Отключение воды в части Приморского района г. Одесса 17 ноября 2020 года

Отключение воды в части Приморского района г. Одесса 17 ноября 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» информирует, что по просьбе управления дорожного хозяйства Одесского городского совета для проведения работ по переключению вновь проложенного водопровода 17 ноября 2020 года с 00:10 до 23:50  будет ограничено водоснабжение потребителей следующих улиц города:

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  • ул. Водопроводная, 1,2,3;
  • Водопроводные переулки,
  • ул. Новощепной ряд,
  • пер. Волжский,
  • пер. Вознесенский,
  • пер. Елисаветградский,
  • пер. Ватманский,
  • пер. Привокзальний,
  • Ж/д вокзал,
  • Старосенная площадь,
  • ул. Пантелеймоновская, 1-6;
  • Бассейные переулки, 
  • Итальянский бульвар,
  • ул. Бассейная,
  • ул. Ришельевская, 62-78, 53-71,
  • ул. Большая Арнаутская, 62-78, 53-71,
  • ул. Пушкинская, 75-83, 72-78.

Обращаем внимание, что подрядной строительной организацией будут проводиться работы по подключению нового водовода диаметром 750 мм в рамках капитального ремонта улицы Новощепной ряд.

К указанным работам  филиал «Инфоксводоканал» не имеет отношения.

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