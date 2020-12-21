Отключение воды в части Одесского и Белгород-Днестровского районов Одесской области 22-23 декабря 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ по переключению водовода диаметром 630 мм
В связи с чем, с 07:00 22 декабря до 23:00 23 декабря 2020 года, будет прекращена подача воды следующим потребителям области:
- с. Николаевка,
- с. Надлиманское,
- с. Калаглия,
- пгт. Овидиополь,
- с. Роксоланы,
- с. Каролино-Бугаз,
- пгт. Затока.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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