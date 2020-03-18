Отключение воды в части Лиманского района Одесской области и в районе Французского бульвара Одессы 19 марта 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения неотложных аварийных работ

В связи с чем, 19 марта 2020 года с 09:00 до 20:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Французский бульвар, 2-6, 1-21,

Госпитальный пер.,

ул. Азарова,

пер. Удельный,

пер. Санаторный,

пер. Спортивный,

ул. Уютная,

ул. Отрадная,

ул. Морская;

а также потребителям области:

с. Крижановка-5,

с. Лески,

с. Фонтанка,

с. Вапнярка,

с. Новая Дофиновка,

ТРЦ «Ривьера».

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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