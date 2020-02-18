Отключение воды в части Лиманского района Одесской области 18 февраля 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по ремонту водовода диаметром 500 мм по адресу с.Григорьевка

В связи с чем, 18 февраля 2020 года с 09:00 до 20:00, будет прекращена подача воды следующим потребителям области:

с. Григорьевка,

смт. Черноморское – 2.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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