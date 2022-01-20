Отключение воды в части Ближних Мельниц города Одесса 21 января

«Инфоксводоканал» продолжает масштабную замену устаревших сетей и оборудования. Сегодня работа проводится на одном из магистральных водопроводов, который обеспечивает питьевой водой жителей Малиновского района города. В рамках капитального ремонта улицы Шота Руставели, который проводит городской совет, «Инфоксводоканал» заменит водопроводные коммуникации. Вместо стального трубопровода по улицах М. Бабаджянана и Шота Руставели проложат порядка 530 метров новой полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм, срок службы которой составит не менее 50 лет.

Кроме этого, будет установлена современная запорная арматура, которая в случае необходимости позволит производить локальные отключения. Сотрудники технической службы построят новые колодцы и установят пожарные гидранты.

Для того, чтобы приступить к работам по перекладке трубопровода сотрудники водоканала должны установить новую запорную арматуру, чтобы в будущем избежать отключения значительного количества улиц и потребителей.

В связи с этим, обращаем внимание, что для проведения вышеуказанных работ 21 января 2022 года с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Ефимова,

Скворцова,

Зеленая,

Пишенина,

Ш. Руставели,

М. Бабаджаняна,

Поездная,

Герцена.

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