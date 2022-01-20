Отключение воды в части Ближних Мельниц города Одесса 21 января

«Инфоксводоканал» обновляет водопровод на улице Шота Руставели.
«Инфоксводоканал» продолжает масштабную замену устаревших сетей и оборудования. Сегодня работа проводится на одном из магистральных водопроводов, который обеспечивает питьевой водой жителей Малиновского района города. В рамках капитального ремонта улицы Шота Руставели, который проводит городской совет, «Инфоксводоканал» заменит водопроводные коммуникации. Вместо стального трубопровода по улицах М. Бабаджянана и Шота Руставели проложат порядка 530 метров новой полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм, срок службы которой составит не менее 50 лет.
Кроме этого, будет установлена современная запорная арматура, которая в случае необходимости позволит производить локальные отключения. Сотрудники технической службы построят новые колодцы и установят пожарные гидранты.
Для того, чтобы приступить к работам по перекладке трубопровода сотрудники водоканала должны установить новую запорную арматуру, чтобы в будущем избежать отключения значительного количества улиц и потребителей.
В связи с этим, обращаем внимание, что для проведения вышеуказанных работ 21 января 2022 года с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Ефимова,
- Скворцова,
- Зеленая,
- Пишенина,
- Ш. Руставели,
- М. Бабаджаняна,
- Поездная,
- Герцена.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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