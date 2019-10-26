Отключение воды в Аркадии город Одесса 28-29 октября 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по переключению водопровода диаметром 300 мм по адресу ул. Каманина, 16

В связи с чем, с 09:00 28 октября до 06:00 29 октября 2019 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Каманина,

Литературная,

Аркадиивский пер.,

Морской пер.,

Мореходный пер.,

Компасный пер.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)