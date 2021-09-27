Новости Одессы и Одесской области

Отключение воды 27-28 сентября на Большом  Фонтане и Даче Ковалевского

Отключение воды 27-28 сентября на Большом  Фонтане и Даче Ковалевского

Инфоксводоканал завершает монтаж нового водопровода, в рамках масштабной  замены изношенных и аварийных сетей.

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Сегодня компания завершает работу на одном из основных водоводов, который обеспечивает питьевой водой жителей части Киевского района, Большого Фонтана и Черноморки. Этот трубопровод исчерпал лимит эксплуатации,  а чтобы жители не страдали от частых аварий и отключений, его заменили на новый. По улице Марии Демченко и Долгой проложено 2660 метров новой полиэтиленовой трубы, срок службы которой более 50 лет.

Более того, во время прокладки труб «Инфоксводоканал» установил новые запорные арматуры, пожарные гидранты, обустроены колодцы и камеры.

Для того, чтобы ввести новую линию в эксплуатацию сотрудники водоканала должны переключить вновь проложенный водовод в существующую систему водоснабжения, а также произвести подключение к новым трубам всех  абонентов.

В связи с этим, обращаем внимание, что для проведения вышеуказанных работ  с 09:00 27 сентября 2021 года до 09:00 28 сентября 2021 года будет  прекращена  подача  воды потребителям следующих улиц   города:

  • Тимирязева,
  • Люстдорфская дорога, 177-233,
  • Долгая,
  • М. Демченко, 2-32, 1-29,
  • Рыбачья,
  • С. Яхненко,
  • Магнитогорская,
  • Художника Федорова,
  • Офицерская,
  • Ак. Гамалея,
  • Писарева,
  • И. Тимченко,
  • Єнисейская,
  • Алмазная,
  • частный сектор Старая Вильямса, 2-48,
  • С.Эйзенштейна,
  • Байкальская,
  • Дача Ковалевского,
  • Н. Гумилева,
  • Дачная,
  • Фонтанская дорога, 92-118а/1,
  • Макаренко,
  • Абрикосовая,
  • Ореховая,
  • Псковская.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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