Отключение воды 27-28 сентября на Большом  Фонтане и Даче Ковалевского

Сегодня компания завершает работу на одном из основных водоводов, который обеспечивает питьевой водой жителей части Киевского района, Большого Фонтана и Черноморки. Этот трубопровод исчерпал лимит эксплуатации, а чтобы жители не страдали от частых аварий и отключений, его заменили на новый. По улице Марии Демченко и Долгой проложено 2660 метров новой полиэтиленовой трубы, срок службы которой более 50 лет.

Более того, во время прокладки труб «Инфоксводоканал» установил новые запорные арматуры, пожарные гидранты, обустроены колодцы и камеры.

Для того, чтобы ввести новую линию в эксплуатацию сотрудники водоканала должны переключить вновь проложенный водовод в существующую систему водоснабжения, а также произвести подключение к новым трубам всех абонентов.

В связи с этим, обращаем внимание, что для проведения вышеуказанных работ с 09:00 27 сентября 2021 года до 09:00 28 сентября 2021 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Тимирязева,

Люстдорфская дорога, 177-233,

Долгая,

М. Демченко, 2-32, 1-29,

Рыбачья,

С. Яхненко,

Магнитогорская,

Художника Федорова,

Офицерская,

Ак. Гамалея,

Писарева,

И. Тимченко,

Єнисейская,

Алмазная,

частный сектор Старая Вильямса, 2-48,

С.Эйзенштейна,

Байкальская,

Дача Ковалевского,

Н. Гумилева,

Дачная,

Фонтанская дорога, 92-118а/1,

Макаренко,

Абрикосовая,

Ореховая,

Псковская.

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