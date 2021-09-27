Отключение воды 27-28 сентября на Большом  Фонтане и Даче Ковалевского

Инфоксводоканал завершает монтаж нового водопровода, в рамках масштабной замены изношенных и аварийных сетей.
Сегодня компания завершает работу на одном из основных водоводов, который обеспечивает питьевой водой жителей части Киевского района, Большого Фонтана и Черноморки. Этот трубопровод исчерпал лимит эксплуатации, а чтобы жители не страдали от частых аварий и отключений, его заменили на новый. По улице Марии Демченко и Долгой проложено 2660 метров новой полиэтиленовой трубы, срок службы которой более 50 лет.
Более того, во время прокладки труб «Инфоксводоканал» установил новые запорные арматуры, пожарные гидранты, обустроены колодцы и камеры.
Для того, чтобы ввести новую линию в эксплуатацию сотрудники водоканала должны переключить вновь проложенный водовод в существующую систему водоснабжения, а также произвести подключение к новым трубам всех абонентов.
В связи с этим, обращаем внимание, что для проведения вышеуказанных работ с 09:00 27 сентября 2021 года до 09:00 28 сентября 2021 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Тимирязева,
- Люстдорфская дорога, 177-233,
- Долгая,
- М. Демченко, 2-32, 1-29,
- Рыбачья,
- С. Яхненко,
- Магнитогорская,
- Художника Федорова,
- Офицерская,
- Ак. Гамалея,
- Писарева,
- И. Тимченко,
- Єнисейская,
- Алмазная,
- частный сектор Старая Вильямса, 2-48,
- С.Эйзенштейна,
- Байкальская,
- Дача Ковалевского,
- Н. Гумилева,
- Дачная,
- Фонтанская дорога, 92-118а/1,
- Макаренко,
- Абрикосовая,
- Ореховая,
- Псковская.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)