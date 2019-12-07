Отключение света в Одессе 7 декабря: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 183 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 7 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества. С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам: Авдеева-Черноморского улица 8, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45в, 55-А/1, 51-А, 46/1, 59А, 43а, 45а, 28а, 59-А, 55а, 59а, 24/2, 39А, 24а, 42, 28Б, 61/1, 20А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 67, 241, 45б.

Ефима Геллера улица 8, 26в, 6д, 15А, 10, 20, 21Б, 17б2, 17Г, 34, 6А, 19Б, 5Г, 17б1, 16, 15б, 4а, 19В, 17а, 12а, 3а, 19А/1, 20А, 41, 21Д, 8/4, 132, 8а, 15, 24а, 7а, 8а4, 14, 19, 4б, 5а, 22, 5Д, 4, 9Б, 12, 2, 11, 24, 21В1, 5, 11б, 18, 11а, 19А, 17, 4а2, 3, 21В, 8Б, 21г, 9а, 17В, 9, 21А, 5В, 17б, 13, 18а, 7, 6, 11в, 8А3, 25в, 28, 25, 30, 23А, 26А, 25а, 30б, 23, 23Б, 26, 28а, 30а, 26Б, 5б.

Французский бульвар 89А.

Чубаевская улица 18а, 26б, 13, 17/2, 13а, 9г, 15в, 16, 15г, 15а, 20, 9б, 22б, 9в, 22А, 17/1, 24а, 28б, 16б, 22, 9б/2, 24, 18/5, 28а, 15д2, 14, 15д, 9а, 28, 16а, 9, 20а, 18, 17, 9А/Б, 27, 11, 15-И, 15, 15Б, 11-Д, 15Б1, 26А, 7, 26, 26/1, 26/2, 15ж.

Фото: Odnews.info

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