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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света 11 мая: кто из одесситов останется без электричества (адреса)

Отключение света 11 мая: кто из одесситов останется без электричества (адреса)

В понедельник, 11 мая, в Одессе запланировали провести ремонтные работы на электросетях. В связи с этим горожан в ряде домов ждет отключение света.

Ниже можно ознакомиться с графиком отключений, а также списком адресов, где не будет электричества.

  • 1-й Орловский, 2, 4, 6 – с 23:00 по 03:00
  • 10-ая Линия на жилом массиве, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 35А, 15а, 29А, 15, 11А, 34А, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 – с 23:00 по 03:00
  • 11-а Линия на жилом массиве, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26а, 28А, 25, 33В, 33а, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 33Б – с 23:00 по 03:00
  • 12-я Суворовская улица, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21а, 19а, 21, 14а, 22, 23, 24, 17_1 – с 23:00 по 03:00
  • 13-а Линия на жилом массиве, 8, 10, 12, 6а, 1, 4, 6, 4а, 2, 3 – с 23:00 по 03:00
  • 14-а Линия на жилом массиве, 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23 – с 23:00 по 03:00
  • 15-а Линия на жилом массиве, 1, 3, 5, 7, 9 – с 23:00 по 03:00
  • 19-а Линия на жилом массиве, 1, 2, 3 – с 23:00 по 03:00
  • 2-й Воронежский переулок, 1 – с 23:00 по 03:00
  • 2-й Керченский переулок, 3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15 – с 23:00 по 03:00
  • 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 2, 3, 4, 5, 6А, 1А, 20Б, 20А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22 – с 23:00 по 03:00
  • 22-а Линия на жилом массиве, 2, 4 – с 23:00 по 03:00
  • 23-а Линия на жилом массиве, 2, 4, 6 – с 23:00 по 03:00
  • 24-а Линия на жилом массиве, 1, 3, 5, 7 – с 23:00 по 03:00
  • 25-а Линия на жилом массиве, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20а, 24а, 18, 20, 22, 24 – с 23:00 по 03:00
  • 26-а Линия на жилом массиве, 1а, 1, 2, 3, 11а, 3а, 4, 19а, 10а, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27 – с 23:00 по 03:00
  • 27-а Линия на жилом массиве, 1, 3, 4, 5, 8а, 4а, 6, 3а, 17А, 9а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 – с 23:00 по 03:00
  • 28-а Линия на жилом массиве, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 8_2, 15_1, 13а, 1а, 7а, 15, 18, 20, 22 – с 23:00 по 03:00
  • 29-ая Линия на жилом массиве, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5_2, 7а, 16А, 12а, 11б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51 – с 23:00 по 03:00
  • 3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 3А, 1б, 2А, 3_3, 13Б, 19, 2Б, 11А, 20, 21, 22, 2В – с 23:00 по 03:00
  • 30-А Линия на жилом массиве, 1, 3, 5, 7, 8, 3А, 1а, 10, 8Б, 8а, 12, 14 – с 23:00 по 03:00
  • 32-я линия, 1, 4, 9, 10А, 10, 4а, 11а, 16_1, 11, 12, 14, 16А – с 23:00 по 03:00
  • 33-я линия, 2, 3 – с 23:00 по 03:00
  • 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 11А, 18, 22Б, 1Б, 21А, 6А, 26а, 19, 21, 22, 26, 4а – с 23:00 по 03:00
  • 40-летия Обороны Одессы улица, 2, 4, 8 – с 23:00 по 03:00
  • 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18а, 5А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 – с 23:00 по 03:00
  • 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17А, 22а, 13_1, 13_2, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24 – с 23:00 по 03:00
  • 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 6б, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 20А, 11, 1А, 4А, 7а, 5А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 – с 23:00 по 03:00
  • 8-а Лінія на житловому масиві, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 18А, 23, 23_, 13А, 24, 16а – с 23:00 по 03:00
  • 9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18а, 5А, 4А, 20А, 17а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 – с 23:00 по 03:00
  • Академика Заболотного улица, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41А, 41, 18А, 33_1, 43А, 39А, 13А, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 332 – с 23:00 по 03:00
  • Атамана Головатого улица, 64, 66, 68, 73, 75, 77, 73б, 64а, 96, 64б, 64в – с 10:00 по 17:00
  • Варшавский проезд, 3, 1_7 – с 23:00 по 03:00
  • Венская улица, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 – с 23:00 по 03:00
  • Воронежская улица, 6, 7, 8, 9, 10, 8_2, 20а, 13а, 12а, 12, 13, 14, 16, 20 – с 23:00 по 03:00
  • Генерала Бочарова улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 21А, 22а, 18А, 24_26, 49а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 53, 55 – с 23:00 по 03:00
  • Героев обороны Одессы улица, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 74, 52А, 14_1, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 – с 23:00 по 03:00
  • Давида Ойстраха улица, 1, 2, 3, 4, 5, 24_3, 24_2, 24_1, 7А, 6, 8, 10, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24 – с 23:00 по 03:00
  • Десантный бульвар, 1, 4, 6, 14, 16, 18 – с 23:00 по 03:00
  • Днепровская улица, 108 – с 23:00 по 03:00
  • Добровольского проспект, 69, 79А, 118, 120, 92, 76, 131, 65, 71, 82, 78, 73, 145, 149_2, 122, 75А, 83, 138, 77А, 139 А, 124, 151_1, 73А, 72, 79, 96, 77, 139, 81, 86, 90, 71А, 123, 125, 127, 129, 94, 155, 141, 151_2, 109, 109А, 80, 107, 105, 111, 151_4, 151_3, 74, 70, 149_1, 97, 95, 99, 101, 93, 85, 87, 89, 98, 153, 147_1, 134, 136, 63, 75, 67, 147_2, 143, 149_3, 149_4, 81А, 132, 84, 88, 151_5 – с 23:00 по 03:00
  • Дрезденская улица, 2, 6, 8, 10, 12 – с 23:00 по 03:00
  • Жолио-Кюри улица, 22а, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 60, 62, 43а, 31_1, 31г, 31д, 64, 31Е, 37а, 31а, 31Б, 24А, 33а_c, 31_2, 33а/с524, 44А, 68, 70, 72, 32а – с 23:00 по 03:00
  • Илчьичевка, полностью – с 23:00 по 03:00
  • Капитана Кузнецова улица, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 31А, 54А, 91Б, 30А, 91А, 63, 32А, 29А, 48а, 33А, 67А, 32_1, 89а, 55Б, 22В, 26А, 39А, 42А, 37А, 64, 67, 69, 79, 80, 85, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 108, 110, 112, 114 – с 23:00 по 03:00
  • Керченская улица, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 76а, 84, 59А, 72А, 84А, 82а, 77А, 108а, 106А, 105А, 91Б, 87Б, 118А, 109А, 63а, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 131, 188 – с 23:00 по 03:00
  • Кишинёвская улица, 10 – с 23:00 по 03:00
  • Крымская улица, 37, 54, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 72А, 70, 71, 72, 74, 80, 82, 84 – с 23:00 по 03:00
  • Курская улица, 97, 167б, 101, 113а, 109, 113, 99, 107, 99а, 105, 107а, 103, 115, 161_1, 161, 153, 155А, 161а, 159, 111, 155, 123, 125, 123а, 165, 137, 141, 147а, 139, 131, 151, 133, 139г, 143, 135, 147, 129, 167, 157 – с 23:00 по 03:00
  • Леси Украинки улица, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 64, 66, 68, 72, 80Б, 74, 84А, 31А, 82Б, 64А, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122 – с 23:00 по 03:00
  • Лесная улица, 2, 4, 6, 8, 10, 12 – с 23:00 по 03:00
  • Лондонская улица, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 6а – с 23:00 по 03:00
  • Мадридская улица, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 – с 23:00 по 03:00
  • Марсельская улица, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2а, 29, 30, 31 – с 23:00 по 03:00
  • Махачкалинская улица, 6, 9, 11, 17, 18, 4а, 10 – с 23:00 по 03:00
  • Миланская улица, 18 – с 23:00 по 03:00
  • Нежинская улица, 12 – с 13:00 по 16:00
  • Николаевская дорога, 3_2, 3_3, 3_4, 3_1 – с 23:00 по 03:00
  • Новосельского улица, 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44 – с 13:00 по 16:00
  • Ольгиевская улица, 31, 33 – с 09:00 по 12:00
  • Орловская улица, 11, 47а, 9, 7, 13, 5, 12, 4, 2, 3, 6, 12а, 1, 35а, 42а, 57, 31, 20, 43, 44, 37, 33а, 50, 54, 23, 10, 33, 40, 31а, 22а, 28, 55, 21, 23а, 46, 53, 59, 52, 48а, 48, 26, 38, 42, 41, 51, 22, 49, 35, 47, 25 – с 23:00 по 03:00
  • Паустовского улица, 29, 31_1, 2 – с 23:00 по 03:00
  • переулок Ивана Франко, 73А – с 23:00 по 03:00
  • Рижская улица, 1, 3, 5 – с 23:00 по 03:00
  • Ростовская улица, 2, 4, 6, 103А, 107А_1, 81/1, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 129 – с 23:00 по 03:00
  • Садовая улица, 7а, 1, 11а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 – с 23:00 по 03:00
  • Семена Палия улица, 78, 84_1, 90, 86, 82, 80, 68, 70, 64, 76, 74_1, 88, 72, 92, 74, 84, 70_1, 94, 118, 62, 66, 84_2, 96, 100, 108, 98, 72_1 – с 23:00 по 03:00
  • Старопортофранковская улица, 31, 33, 35, 39, 41 – с 09:00 по 12:00
  • Трасса здоровья, 5, 16, 5б, 5А, 12, 14, 10а, 9, 10, 18 – с  23:00 по 03:00
  • Тульская улица, 1, 3а, 3, 13 – с 23:00 по 03:00
  • Хельсинская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6 – с 23:00 по 03:00
  • Черноморского Казачества улица, 95, 97 – с 10:00 по 17:00
  • Южная дорога, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 – с 23:00 по 03:00

Фото: Пиксабай

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