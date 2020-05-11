Отключение света 11 мая: кто из одесситов останется без электричества (адреса)

Каких тарифов на электроэнергию ожидать одесситам? В СМИ появилась информация, что Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) хочет отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии. Стоит ли ожидать повышения тарифа на электроэнергию разбирался наш корреспондент. ПОДРОБНЕЕ