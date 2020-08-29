Отель рядом с Дерибасовской закроют из-за конфликта совладельцев (документ)

Отель “Wall Street by Ribas” на Вице-адмирала Жукова, 12, будет закрыт по решению суда. Его владелец Ваган Симонян занял помещения, которые на 50% принадлежат другому собственнику, и отказался выплачивать. Теперь отель закроют до окончания судебного разбирательства. Сегодня утром владельцу уже вручили решение суда исполнители. Отель должны закрыть.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на решение Приморского районного суда.

Как стало известно УСИ, сегодня утром исполнители уже вручили владельцу решение суда. Отель должны закрыть.

Согласно данным YouControl, Ваган Симонян является 100% владельцем компании ООО “Отель Уолл Стрит”, однако помещения, в которых он находится, наполовину принадлежат Анне Чернобай. При этом Симонян стал сам полностью распоряжаться собственностью и всеми ее доходами.

Вторая владелица потребовала дать ей выйти из бизнеса и вернуть ее долю. В итоге суд встал на ее сторону, а отель на время тяжб временно закроют.

Теперь в отеле запрещено находится даже постояльцам. Судя по всему, в ближайшее время из отеля выселят людей, которые там проживают в данный момент.

Стоит отметить, что ранее адвокатское объединение “Доминанта” на пресс-конференции заявило о давлении и угрозах в адрес адвокатов в связи с защитой интересов их клиента Анны Чернобай в споре с бывшими партнерами ее покойного супруга Владимира Чернобая по компании “TeleTrade”. Симоняна в одесских СМИ также связывают с этой ситуацией, но сам он отрицает какое-либо отношение к упомянутой фирме.

Источник: УСИ