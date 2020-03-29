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Новости Одессы и Одесской области

Оставайтесь дома: коммуналка подождет

Оставайтесь дома: коммуналка подождет

Несмотря на карантин, многие люди продолжают атаковать банковские отделения. Из тех, кому срочно нужно заплатить за коммуналку, но нет возможности воспользоваться онлайн-услугами, выстраиваются огромные очереди. А ведь сегодня, чтобы сберечь свое здоровье, просто жизненно необходимо оставаться дома. Конечно, люди понимают всю опасность сложившейся ситуации, но страх потерять субсидию из-за задолженностей по коммуналке сильнее. Поэтому, чтобы снять напряжение, в правительстве на время карантина разрабатывают ряд мер по социальной защите населения. Что предлагают в Кабмине?

СУБСИДИИ. В правительстве запретили на период карантина лишать украинцев льгот и субсидий. Кроме того, в связи с вынужденным пребыванием дома потребление некоторых коммунальных услуг может вырасти вдвое. Поэтому в Кабмине планируют тем, кто получает субсидии, начислить дополнительную компенсацию по оплате коммуналки. На 50% хотят увеличить следующие социальные нормативы использования:

  • электроэнергии;
  • газа для приготовления пищи и подогрева воды;
  • горячей и холодной воды;
  • водоотвода.

Предположительно, средняя сумма такой компенсации составит 300 грн. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, механизм начисления выплат должен заработать после принятия Верховной Радой закона о стабилизационном фонде. 

Также изменения коснулись и начисления субсидий на летний период. Согласно закону №533-IX от 17.03.2020*, эта государственная помощь будет назначена всем без исключения потребителям, которые получали ее в предыдущий (отопительный) период. Причем для  оформления субсидии ехать никуда не придется, все начислят в автоматическом режиме.

КОММУНАЛКА. Штрафы и пеня за несвоевременную оплату коммунальных услуг в период карантина временно отменены. Также производителям и поставщикам запрещено прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг за долги.

Марина Лазебная, министр социальной политики Украины, уверяет, что на все время, пока в стране будет действовать карантин, никому штрафы начисляться не будут. Поэтому, если нет возможности оплатить коммунальные услуги через Интернет, то лучше удержаться от лишнего выхода на улицу, особенно в места большого скопления людей. Это самое главное на сегодняшний день. А после снятия карантина можно будет пойти в банк и все спокойно проплатить.

*Закон Верховной Рады Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины в отношении поддержки налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» №533-IX от 17.03.2020.

Фото: dobrepole.com.ua

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