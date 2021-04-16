Особенности обновленного личного кабинета для абонентов “Инфоксводоканал”

Компания “Инфоксводоканал” продолжает внедрять современные онлайн-сервисы дистанционного обслуживания. В условиях пандемии и карантина это особенно актуально, поскольку цифровые технологии позволяют беречь здоровье потребителей и сотрудников предприятия. Уже сегодня большинство вопросов, по которым обращаются потребители в водоканал, решаются без необходимости визитов в абонотделы.

Достаточно иметь доступ в Интернет или позвонить в колл-центр

Теперь клиенты предприятия могут пользоваться обновленной версией личного кабинета, которая была разработана совместно с командой всеукраинского коммунального онлайн-сервиса GKH.IN.UA. По сравнению с предыдущей версией новый кабинет адаптирован к мобильным устройствам и имеет современный дизайн, поэтому пользоваться им на смартфонах и планшетах будет удобнее.

Потребители “Инфоксводоканала” могут через личный кабинет передавать показания приборов учета, оплачивать услуги в режиме онлайн без комиссии, просматривать историю расчетов за предыдущие периоды. Вся информация по лицевому счету удобно структурирована, а потребители имеют возможность знакомиться со статистикой в виде графиков.

Одним из нововведений нового личного кабинета будет возможность передавать в режиме онлайн обращения и заявки в водоканал. Например, сообщить об аварии или заказать поверку счетчика воды можно будет через Интернет, без звонка в колл-центр поставщика услуг.

Для удобства клиентов, новая и предыдущая версии личного кабинета работают одновременно. Если потребитель ранее уже был зарегистрирован в личном кабинете, то перейти в новую версию можно по соответствующей ссылке из личного кабинета на сайте http://infoxvod.com.ua.

Для новых пользователей подготовлены подробные инструкции для регистрации в новом личном кабинете:

Инструкция для регистрации: https://gkh.in.ua/assets/resources/instrukciya_z_reesrtacii.pdf

Инструкция для добавления адреса: https://gkh.in.ua/assets/resources/instrukciya_z_dodannya_adresi.pdf

Инструкция пользования личным кабинетом: https://gkh.in.ua/assets/resources/instrukciya_z_koristuvannya.pdf