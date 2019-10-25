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Новости Одессы и Одесской области

Огромное дерево упало на детскую площадку в Одессе

Огромное дерево упало на детскую площадку в Одессе

Массивный ствол дерева в настоящее время уже распилили, остается только вывезти пни.

Как рассказали корреспонденту “Одесской жизни” жители двора по улице Малиновского, 5, дерево рухнуло на площадку около 12 часов ночи. При этом никто не пострадал.

Сама площадка сломана, турникеты прогнулись под весом дерева. Местные жители своими силами сейчас убирают двор и надеются, что площадку восстановят, пока “кто-нибудь не вывез ее на металлолом”.

Они также сообщили, что обеспокоились сухим деревом во дворе еще около двух лет назад. Тогда они написали обращение в “Горзелентрест”, однако никакой реакции не последовало.

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Артем Виноградов
Артем ВиноградовПРОФИЛЬ
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