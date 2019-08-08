Ограничение движения по улице Канатная с 7 по 9 августа 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ на канализационном коллекторе диаметром 1800 мм

В связи с чем, с 7 августа по 9 августа 2019 года, будет перекрыто движение автотранспорта по ул. Канатная на участке от ул. Базарная до ул. Большая Арнаутская.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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