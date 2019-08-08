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Новости Одессы и Одесской области

Ограничение движения по улице Канатная с 7 по 9 августа 2019 года

Ограничение движения по улице Канатная с 7 по 9 августа 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных  работ на канализационном коллекторе диаметром 1800 мм

В связи с чем, с 7 августа по 9 августа 2019 года, будет перекрыто движение автотранспорта  по ул. Канатная на участке от ул. Базарная до ул. Большая Арнаутская.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения  за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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