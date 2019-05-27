Официально: Василия Гуляева хотят и дальше видеть нардепом

В понедельник, 27 мая, в здании Великодолинского поселкового совета прошла встреча сельских, поселковых глав и старост Овидиопольского района. Цель встречи – поддержать действующего народного депутата Украины Василия Гуляева на предстоящих внеочередных выборах в Верховную Раду.

В ходе собрания управленцы проанализировали работу нардепа в Овидиопольском районе, поблагодарили его за весомый вклад в развитие инфраструктуры, участие в жизни практически каждого населенного пункта и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

Руководители громад также отметили, что Василий Гуляев никогда не оставался безучастным к проблемам жителей населенных пунктов и всегда помогал в решении важных вопросов. Кроме того, по их мнению, Василий Александрович – единственный народный депутат среди ранее избиравшихся по 140 округу, который добился выделения средств на развитие района из государственного и областного бюджетов.

Решение выдвинуть кандидатуру Василия Гуляева на предстоящие выборы было принято единогласно.