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Новости Одессы и Одесской области

Одесскому полицейскому, который насмерть сбил пешехода, только через год вручили подозрение

Одесскому полицейскому, который насмерть сбил пешехода, только через год вручили подозрение

По версии следствия, полицейский сбил пешехода, нанеся ему несовместимые с жизнью травмы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области на своем сайте.

Сейчас в прокуратуре определяются с выбором меры пресечения для инспектора патрульной полиции. Правоохранителя хотят отстранить от должности и лишить специального права.

«По данным следствия, в октябре прошлого года 30-летний мужчина, находясь не при исполнении служебных обязанностей, ехал за рулем автомобиля «ВАЗ 21093». Направляясь из Одессы в направлении пгт Овидиополь, в районе с. Прилиманское водитель превысил разрешенную скорость и решил обогнать микроавтобус», – сообщают в прокуратуре.

Двигаясь по встречной полосе, полицейский не справился с управлением и съехал на обочину, сбив пешехода. Последний получил тяжелые телесные повреждения, которые вызвали сильное кровотечение, в результате чего пешеход погиб.

Досудебное расследование проводят следователи ГУНП в Одесской области. Правонарушителю инкриминируют ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которые вызвали смерть или тяжелые повреждения потерпевшего. За это грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права на управление транспортным средством или без лишения такого права.

Фото: Артем Виноградов

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