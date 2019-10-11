Одесскому полицейскому, который насмерть сбил пешехода, только через год вручили подозрение

По версии следствия, полицейский сбил пешехода, нанеся ему несовместимые с жизнью травмы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области на своем сайте.

Сейчас в прокуратуре определяются с выбором меры пресечения для инспектора патрульной полиции. Правоохранителя хотят отстранить от должности и лишить специального права.

«По данным следствия, в октябре прошлого года 30-летний мужчина, находясь не при исполнении служебных обязанностей, ехал за рулем автомобиля «ВАЗ 21093». Направляясь из Одессы в направлении пгт Овидиополь, в районе с. Прилиманское водитель превысил разрешенную скорость и решил обогнать микроавтобус», – сообщают в прокуратуре.

Двигаясь по встречной полосе, полицейский не справился с управлением и съехал на обочину, сбив пешехода. Последний получил тяжелые телесные повреждения, которые вызвали сильное кровотечение, в результате чего пешеход погиб.

Досудебное расследование проводят следователи ГУНП в Одесской области. Правонарушителю инкриминируют ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которые вызвали смерть или тяжелые повреждения потерпевшего. За это грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права на управление транспортным средством или без лишения такого права.

Фото: Артем Виноградов