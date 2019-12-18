Одесское БТИ уцелело при пожаре на Троицкой и переехало в другое здание

Отдел КП «Бюро технической инвентаризации» (БТИ) и Одесский колледж экономики и права находились в одном здании на улице Троицкой. Жертв среди сотрудников бюро нет, также не пострадала документация. На данный момент БТИ продолжает свою работу.

Об этом сообщил директор КП «Бюро технической инвентаризации» Виталий Моргун в видеокомментарии на YouTube канале мэрии.

По его словам, персонал бюро успел вовремя эвакуироваться из горящего здания, поэтому жертв среди них нет. Документы и другое имущество, которое было в ведомстве, не повреждены ни огнем, ни водой.

На улице Пушкинской, 39 на первом этаже уже функционирует стол заказов данного бюро, где проходит выдача документов ранее оформленных заказов. С 18 декабря предприятие начинает принимать заказы на изготовление технической документации.

Сейчас БТИ работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. В рабочие часы в КП можно обратиться по телефонам: 094-93-11-574, 097-25-34-102.

Фото: ГСЧС

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