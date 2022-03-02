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Одесский зоопарк может принять у горожан некоторых домашних животных

Одесский зоопарк может принять у горожан некоторых домашних животных

Одесский зоопарк может принять некоторых ваших домашних животных. Каких именно и что для этого нужно?

Рецепты

Зоопарк может принять: пресмыкающихся, попугает и других декоративных птиц, хищных птиц и сов, кроликов, хомяков, крыс, морских свинок, хорьков, куниц, енотов. Возможно, что и других животных — по предварительной договоренности.

К сожалению, кошек и собак зоопарк взять не может.

Питомцев просят приносить в клетках, по возможности с запасами корма.

Для того, чтобы принести животное, предварительно нужно будет связаться с директором зоопарка Игорем Беляковым по телефону: +38 0681404539.

Никаких денег нести не нужно.

В Зоопарке обращаются к одесситам:

«Очень просим Вас не бросайте ваших любимцев на произвол судьбы. Обращаем Ваше внимание, что границы пропускают животных без документов».

Фото и скриншот Марии Котовой

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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