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Новости Одессы и Одесской области

Одесский Старобазарный сквер на карантине: закрыты бювет и туалет, открыты торговые ларьки и детская площадка (фото)

Одесский Старобазарный сквер на карантине: закрыты бювет и туалет, открыты торговые ларьки и детская площадка (фото)

Карантинная жизнь одесского Старобазарного сквера — такой себе показатель того, что в очередной раз путаешься: что у нас можно в период борьбы «с заразой», что — нельзя. Это я о «запрещении посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон». 

Первое что бросилось в глаза — закрыт бювет. Женщина пришла набрать воды, ее не пускают, да и сам бювет огражден лентой. Сотрудник, обслуживающий бювет, успокаивает: закрылись не в связи с карантином, «а потому что ремонт. Он ненадолго. Думаю, скоро откроемся». Женщина в печали уходит.

В Старобазарном сквере закрыты бювет и туалет.
В Старобазарном сквере закрыты бювет и туалет.
В Старобазарном сквере закрыты бювет и туалет.

Конечно же, в сквере, как и во всем городе, закрыт туалет. И это уже в связи с карантином. Этой ситуацией, кстати, очень недовольны, те, кто здесь дышит воздухом. Многие пришли с детьми. Детская площадка не ограждена, ажиотажа на ней нет, но детки с мамами отмечены.

Народ гуляет, сидит на скамейках. Торговые ларьки с кофе-чаем и «мелкой снедью» тоже работают.
Народ гуляет, сидит на скамейках. Торговые ларьки с кофе-чаем и «мелкой снедью» тоже работают.
Народ гуляет, сидит на скамейках. Торговые ларьки с кофе-чаем и «мелкой снедью» тоже работают.
Народ гуляет, сидит на скамейках. Торговые ларьки с кофе-чаем и «мелкой снедью» тоже работают.
Народ гуляет, сидит на скамейках. Торговые ларьки с кофе-чаем и «мелкой снедью» тоже работают.
Народ гуляет, сидит на скамейках. Торговые ларьки с кофе-чаем и «мелкой снедью» тоже работают.
Народ гуляет, сидит на скамейках. Торговые ларьки с кофе-чаем и «мелкой снедью» тоже работают.
Народ гуляет, сидит на скамейках. Торговые ларьки с кофе-чаем и «мелкой снедью» тоже работают.

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1 комментарий
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
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Александр
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Александр

Где фото “неогороженной” детской площадки?

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6 минут назад
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