Одесский Спуск Маринеско уже красуется новыми трамвайными рельсами (фото)

И в карантин, и даже в праздник Труда работы по реконструкции Спуска Маринеско в Одессе продолжаются.

И теперь старый спуск уже может похвастаться новыми трамвайными путями. При этом, как отмечает корреспондент «Одесской жизни», во многих местах на тротуарах довольно узкого спуска уже уложена новая плитка.

Установлены и новые опоры контактной сети, прокладываются трубы газопровода.

Напомним, ремонт Спуска Маринеско — это один из этапов одесского трамвайного маршрута «Север – Юг». Как и на ул. Софиевской, на Спуске меняются не только трамвайные пути, но и само дорожное полотно и все коммуникации.

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