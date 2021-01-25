Одесский скульптор представит на выставке работы карантинного периода (фото)

«Находясь в клинике и сопротивляясь коварству болезни, которая проверяет тебя не только на физическую прочность, но и на ментальную, я понял, что ей может противостоять иммунитет Духа… Ковид вселяется внутрь еще и в виде внутреннего голоса, читающего мантру: «этот мир плохой,… здесь живут злые люди,… здесь нет любви… тебе нечего здесь делать… Мне помогла справиться с этим Музыка, которая разрушала эту мантру гармонией нот. Я решил, если выкарабкаюсь — буду каждый день дарить миру кусочек любви своей души», — рассказал Михаил Рева.

Некоторые свои работы того периода Михаил размещал на своей странице в Faceebook.

Теперь, когда скульптор и художник выздоровел, Музей современного искусства Одессы предложил Михаилу Реве создать выставку работ «карантинного периода». Точная дата ее открытия еще не известна, но, как говорит сам Михаил Рева, она состоится в Музее в начале февраля.

Фото: Михаил Рева/Фейсбук