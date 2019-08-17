Одесский оперный театр приглашает на «Бархатный сезон»

Календарное окончание лета в Одессе ознаменуется открытием в Одесском Национальном академическом театре оперы и балета V международного фестиваля искусств «Бархатный сезон».

Как обещают его организаторы, ставший уже традиционным фестиваль «Бархатный сезон» в этом году пройдет с 30 августа по 15 сентября: нас ожидают новые проекты, интересные постановочные решения и приезд солистов из различных театров Европы.

Среди гостей: Национальная опера Украины с балетом «За двумя зайцами»; Национальная опера Израиля — впервые на сцене нашего театра с концертной программой; звезды из Италии, Англии, Австралии и Германии в спектаклях «Турандот», «Мадам Баттерфляй», «Орфей и Эвридика», а также в масштабном и ярком гала-концерте звезд балета под открытым небом!

Итак, не пропустите:

30 августа в 18:30. Открытие фестиваля: премьера оперы Р. Вагнера «Лоэнгрин» semi-stage с участием солистов оперы, хора и оркестра театра.

в 18:30. Открытие фестиваля: премьера оперы Р. Вагнера «Лоэнгрин» semi-stage с участием солистов оперы, хора и оркестра театра. 31 августа в 18:00. Концерт «В силуэтах зала: взгляд со сцены». Лауреат международных конкурсов пианистов, профессор Борис Блох (Германия) исполнит фортепианные произведения Ф. Листа, Ф. Шопена, С. Рахманинова. Камерную атмосферу мероприятия подчеркнет ограниченное количество зрителей, которые будут располагаться на сцене рядом с солистом — в лучших традициях салонного концерта.

в 18:00. Концерт «В силуэтах зала: взгляд со сцены». Лауреат международных конкурсов пианистов, профессор Борис Блох (Германия) исполнит фортепианные произведения Ф. Листа, Ф. Шопена, С. Рахманинова. Камерную атмосферу мероприятия подчеркнет ограниченное количество зрителей, которые будут располагаться на сцене рядом с солистом — в лучших традициях салонного концерта. 1 сентября в 20.00, Театральная площадь Одессы. Odessa ballet-gala «Сlassic & Modern» под открытым небом с участием звезд мирового балетного искусства. В концерте примут участие солистка Австралийского балета Мельбурна Натали Куш, ведущий солист American Ballet Theatre, Royal Opera House, Bayerische Staatsoper, Dutch National Ballet Мэтью Голдинг, солисты Национальной оперы Украины, артисты балета, хора и оркестра Одесского национального академического театра оперы и балета. В программе — фрагменты из балетов, классические и современные хореографические миниатюры.

в 20.00, Театральная площадь Одессы. Odessa ballet-gala «Сlassic & Modern» под открытым небом с участием звезд мирового балетного искусства. В концерте примут участие солистка Австралийского балета Мельбурна Натали Куш, ведущий солист American Ballet Theatre, Royal Opera House, Bayerische Staatsoper, Dutch National Ballet Мэтью Голдинг, солисты Национальной оперы Украины, артисты балета, хора и оркестра Одесского национального академического театра оперы и балета. В программе — фрагменты из балетов, классические и современные хореографические миниатюры. 6 сентября в 18:30. Премьера 209-го театрального сезона — опера Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй». Партию Чио-Чио-сан исполнит солистка Национальной оперы Украины, народная артистка Украины Лилия Гревцова.

в 18:30. Премьера 209-го театрального сезона — опера Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй». Партию Чио-Чио-сан исполнит солистка Национальной оперы Украины, народная артистка Украины Лилия Гревцова. 8 сентября в 18:30. Концерт солистов Национальной оперы Израиля. В программе концерта прозвучат арии и дуэты из известных опер, романсы, народные песни.

в 18:30. Концерт солистов Национальной оперы Израиля. В программе концерта прозвучат арии и дуэты из известных опер, романсы, народные песни. 11 сентября в 18:30. Премьера 209-го театрального сезона — балет на музыку А. Хачатуряна «Маскарад». Новое прочтение балета «Маскарад» происходит с изменениями в художественном (сценография и костюмы) и хореографическом решении: это, в первую очередь, использование фантастических возможностей «magicmirror» (магического зеркала), нитяной завесы, которые театр приобрел для этого спектакля с перспективою использования в других постановках.

в 18:30. Премьера 209-го театрального сезона — балет на музыку А. Хачатуряна «Маскарад». Новое прочтение балета «Маскарад» происходит с изменениями в художественном (сценография и костюмы) и хореографическом решении: это, в первую очередь, использование фантастических возможностей «magicmirror» (магического зеркала), нитяной завесы, которые театр приобрел для этого спектакля с перспективою использования в других постановках. 13 сентября в 18:30. Опера К. В. Глюка «Орфей и Эвридика». Партию Орфея исполнит итальянский певец, контртенор Раффаэле Пе.

в 18:30. Опера К. В. Глюка «Орфей и Эвридика». Партию Орфея исполнит итальянский певец, контртенор Раффаэле Пе. 14 сентября в 18:30. Национальная опера Украины, балет «За двумя зайцами». Это балетная версия пьесы Михаила Старицкого на музыку известного современного украинского композитора Юрия Шевченко.

в 18:30. Национальная опера Украины, балет «За двумя зайцами». Это балетная версия пьесы Михаила Старицкого на музыку известного современного украинского композитора Юрия Шевченко. 15 сентября в 18:30. Закрытие фестиваля. Опера Дж. Пуччини «Турандот» в постановке немецкого режиссера Кристиана фон Гетца. В спектакле будут участвовать известные итальянские исполнители Тициана Карузо (Турандот), Мина Ямазаки (Лиу), солисты оперы, хор, оркестра театра и детский хор «Жемчужины Одессы».