Одесский «Инфоксводоканал» проложил новую трубу по улице Семена Палия: 21 октября возможны перебои с водой из-за подключения

“Инфоксводоканал” проводит активные работы по замене изношенных сетей по улице Семена Палия в Одессе. Так, на днях специалисты компании обновили участок квартального водопровода в районе дома №70/1 и почти завершили прокладку порядка 500 метров новой трубы на другом участке улицы.

Кроме того, сотрудники технической службы водоканала заменили аварийный водопроводный ввод к жилому дому №78 по улице Семена Палия. Здесь в последнее время участились аварии, поэтому было принято решение не ремонтировать трубу, а менять ее на новую.

Чтобы минимизировать неудобства для потребителей, заранее были проведены подготовительные работы по раскопке траншеи и укладке полиэтиленовой трубы диаметром 75 мм, которая прослужит не менее 50 лет. Более того, установят новую запорную арматуру в точке подключения к внутриквартальному водопроводу. Таким образом, потребители указанного жилого дома смогут получать качественные и бесперебойные услуги водоснабжения.

Специалистам осталось только провести работы с подключения новых коммуникаций в существующую систему водоснабжения, для чего придется временно ограничить подачу воды близлежащим домам.

В связи с этим, обращаем внимание, что 21 октября 2020 года с 10:00 до 15:30 часов будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Семена Палия, 60-78;

Марсельская, 29, 31;

Ростовская 2, 4.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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