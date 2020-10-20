Новости Одессы и Одесской области

Одесский «Инфоксводоканал» проложил новую трубу по улице Семена Палия: 21 октября возможны перебои с водой из-за подключения

Одесский «Инфоксводоканал» проложил новую трубу по улице Семена Палия: 21 октября возможны перебои с водой из-за подключения

“Инфоксводоканал” проводит активные работы по замене изношенных сетей по улице Семена Палия в Одессе. Так, на днях специалисты компании обновили участок квартального водопровода в районе дома №70/1 и почти завершили прокладку порядка 500 метров новой трубы на другом участке улицы.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Кроме того, сотрудники технической службы водоканала заменили аварийный водопроводный ввод к жилому дому №78 по улице Семена Палия. Здесь в последнее время участились аварии, поэтому было принято решение не ремонтировать трубу, а менять ее на новую.

Чтобы минимизировать неудобства для потребителей, заранее были проведены подготовительные работы по раскопке траншеи и укладке полиэтиленовой трубы диаметром 75 мм, которая прослужит не менее 50 лет. Более того, установят новую запорную арматуру в точке подключения к внутриквартальному водопроводу. Таким образом, потребители указанного жилого дома смогут получать качественные и бесперебойные услуги водоснабжения.

Специалистам осталось только провести работы с подключения новых коммуникаций в существующую систему водоснабжения, для чего придется временно ограничить подачу воды близлежащим домам.

В связи с этим, обращаем внимание, что 21 октября 2020 года с 10:00 до 15:30 часов будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Семена Палия, 60-78;
  • Марсельская, 29, 31;
  • Ростовская 2, 4.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Новости компаний
Новости компаний ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить