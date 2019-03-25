﻿ Одесский блогер считает Порошенко шансом на победу Украины - Одесская Жизнь

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Одесский блогер считает Порошенко шансом на победу Украины

Одесский блогер считает Порошенко шансом на победу Украины

Известный одесский блогер и общественный деятель Марк Гордиенко заметил, что Петр Порошенко (“Порох”) – не идеальный человек и не идеальный президент. Но, несмотря на это, он стал символом украинского сопротивления агрессии и шансом на победу Украины.

По мнению одесского общественного деятеля и блогера Марка Гордиенко, у Петра Порошенко есть масса недостатков, которые не позволяют назвать его идеальным президентом и идеальным человеком. Одессит отмечает, что у Порошенко по целому ряду причин есть разногласия с Андреем Садовым, Игорем Коломойским, Арсеном Аваковым, Арсением Яценюком и другими политическими деятелями, которые в 2014-2015 гг. также выполнили огромный объем работы по предотвращению развала украинской государственности. Однако именно Порошенко стал “символом сопротивления” российской агрессии и “шансом на историческую победу” Украины в ее противостоянии с Россией.

При этом Гордиенко отмечает роль партии “Народный Фронт”, которая, в частности, на выборах в Одессе осенью 2014 и осенью 2015-го не принимала участия в предвыборной гонке, ради того, чтобы не допустить победы Кивалова – в то время как другие партии, по его мнению, торговались.

Скажу не популярное.
Порох, очень не идеальный человек.
И даже очень не идеальный Президент.
Я не знаю почему он поссорился с Яценюком и Аваковым.
Я не знаю почему он поссорился с Коломойским.
Я не знаю его траблов с Садовым.
Я предполагаю, что там есть и личное и бизнес составляющая.
И борьба за потоки…
Мир не идеален…
При всех нюансах и Яценюк и Аваков и Коломойский, это герои 2014-15 года.
Герои Украины, нового времени.
И никто из них не ангелы.
Вообще…
Внутривидовая борьба, она всегда жёстче, чем борьба с внешним врагом.
Народный Фронт, как партия, это действительно история самопожертвования ради независимости Украины и Яценюк, премьер, который сделал предельно много для спасения Украины.
Одесский эпизод. Против Кивалова, на выборах в 2014 году, только эта партия снялась без торгов, БПП не снялось, Батькивщина просила 80.000 баксов и не снялась…
Но, все это история.
Сейчас, на кону Украина.
Мы или станем русской метрополией или частью Цивилизации в борьбе против мирового зла.
Так случилось, что Порох, при всех его недостатках, стал символом сопротивления.
Ещё раз, он не ангел.
Все ангелы на небе, или в фантазиях идеальных людей.
Но, он шанс, на историческую победу…

Источник: Южный курьер

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