﻿ Одесский блогер считает Порошенко шансом на победу Украины - Одесская Жизнь

По мнению одесского общественного деятеля и блогера Марка Гордиенко, у Петра Порошенко есть масса недостатков, которые не позволяют назвать его идеальным президентом и идеальным человеком. Одессит отмечает, что у Порошенко по целому ряду причин есть разногласия с Андреем Садовым, Игорем Коломойским, Арсеном Аваковым, Арсением Яценюком и другими политическими деятелями, которые в 2014-2015 гг. также выполнили огромный объем работы по предотвращению развала украинской государственности. Однако именно Порошенко стал “символом сопротивления” российской агрессии и “шансом на историческую победу” Украины в ее противостоянии с Россией.

При этом Гордиенко отмечает роль партии “Народный Фронт”, которая, в частности, на выборах в Одессе осенью 2014 и осенью 2015-го не принимала участия в предвыборной гонке, ради того, чтобы не допустить победы Кивалова – в то время как другие партии, по его мнению, торговались.

“Скажу не популярное.

Порох, очень не идеальный человек.

И даже очень не идеальный Президент.

Я не знаю почему он поссорился с Яценюком и Аваковым.

Я не знаю почему он поссорился с Коломойским.

Я не знаю его траблов с Садовым.

Я предполагаю, что там есть и личное и бизнес составляющая.

И борьба за потоки…

Мир не идеален…

При всех нюансах и Яценюк и Аваков и Коломойский, это герои 2014-15 года.

Герои Украины, нового времени.

И никто из них не ангелы.

Вообще…

Внутривидовая борьба, она всегда жёстче, чем борьба с внешним врагом.

Народный Фронт, как партия, это действительно история самопожертвования ради независимости Украины и Яценюк, премьер, который сделал предельно много для спасения Украины.

Одесский эпизод. Против Кивалова, на выборах в 2014 году, только эта партия снялась без торгов, БПП не снялось, Батькивщина просила 80.000 баксов и не снялась…

Но, все это история.

Сейчас, на кону Украина.

Мы или станем русской метрополией или частью Цивилизации в борьбе против мирового зла.

Так случилось, что Порох, при всех его недостатках, стал символом сопротивления.

Ещё раз, он не ангел.

Все ангелы на небе, или в фантазиях идеальных людей.

Но, он шанс, на историческую победу…”

Источник: Южный курьер