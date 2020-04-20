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Новости Одессы и Одесской области

Одесский арт-двор на карантине, но полюбоваться работами можно (фото)

Одесский арт-двор на карантине, но полюбоваться работами можно (фото)

Известный одесский арт-двор в переулке Маяковского тоже живет в режиме карантина. Об этом у входа даже вывешено объявление.

При этом мы можем полюбоваться некоторыми работами одесских художников, творящих в этом арт-пространстве, не заходя вовнутрь.

И хотя идея украсить старый-старый фасад дома в историческом центре работами одесских авторов родилась здесь давно, тематика выставленных работ изменилась.

Нет, тема «заразы», которая нас накрыла, в работах не отражена. Мы видим Одессу с точки зрения другой «заразы». Это боль творческих людей из-за активной активную застройки исторического центра, появления огромного количества шаурмичных, лото и так далее.

Как это видят наши художники, можно посмотреть, не заходя во двор. Проходите мимо фасада — изучайте.

Ну а работа «Та хоть бы шо» очень даже смотрится в тему дня.

Одесский арт-двор на карантине.
Одесский арт-двор на карантине.
Одесский арт-двор на карантине.
Одесский арт-двор на карантине.

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