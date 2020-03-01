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Новости Одессы и Одесской области

Одесские аптеки: «Масок нет!». Как быть?

Одесские аптеки: «Масок нет!». Как быть?

«Масок нет!», — такой однозначный ответ получила корреспондент “Одесской жизни”, обойдя 11 аптек нескольких сетей в центре города, когда пыталась приобрести медицинскую маску.

Уточняющий ответ прозвучал везде так: «Одесситы испугались коронавируса, скупили все маски. А если поступает новая партия, их тоже раскупают вмиг». Примерно то же самое сообщили и в нескольких справочных аптечных службах. На этом фоне довольно курьезно выглядит призыв во многих аптеках: «Побалуй себя масочкой», который рекламирует косметические маски.

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В соцсетях по поводу отсутствия в аптеках медицинских масок — большой ажиотаж. Так, в группе «Помощь ветеранам и пожилым людям Одессы» Лилия Тураш запостила «крик души»: «Сегодня вот столкнулись с такой проблемой: НИГДЕ НЕТ МАСОК! К нашим подопечным в больницу, к новым больным мы не можем пройти! У нас у всех семьи, дети! Сегодня обойдя все аптеки на Таирово, не нашла ни одной, надо мной смеялись: мол давно нет…».

Что же делать? В одной аптеке настоятельно рекомендовали купить медицинскую марлю, сшить несколько масок, потом их стирать и менять по мере необходимости.

Еще вариант: заказать маски через интернет-магазины. Кстати, подмечено: они сейчас есть уже не во всех интернет-аптеках, и цена на них растет (продаются упаковками).

Через интернет можно приобрести так называемую угольную питта-маску. Как обещают производители, эта маска удерживает 99% микрочастиц пыльцы и воздушно-капельных смесей. Легко моются и имеют вставку из белого активированного угля. Цена (пока!) — от 80 грн.

Тем временем, одесситы делятся другим опытом приобретения масок или их «подобия». Кто-то бежит в хозмагазины (или на Староконный рынок) и покупают респираторы. Кто-то сообщает, что на «Привозе» их можно приобрести (кто бы сомневался?). Еще вариант: маски можно приобрести в магазинах, где торгуют принадлежностями для салонов красоты. Другие одесситы делятся опытом приобретения медицинских масок на рынке 7-й километр.

При этом все жалуются, что цены на маски «сильно взвинтили, и они растут с каждым днем».

Еще бы…

Фото автора и из открытого источника

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Мария Котова
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