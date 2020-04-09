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Новости Одессы и Одесской области

Одесская мэрия обеспечит гаджетами детей из малоимущих семей (видео)

Одесская мэрия обеспечит гаджетами детей из малоимущих семей (видео)

Пресс-служба Одесского городского совета оповещает о закупке гаджетов для учеников выпускных классов из семей льготных категорий. Планшеты для дистанционного обучения получат 20 детей.

Мэр Одессы Геннадий Труханов 7 апреля провел совещание по вопросу обеспечения доступности дистанционного обучения для школьников 11-х классов из социально незащищенных категорий семей.

-К сожалению, сегодня не все семьи имеют возможность купить ребенку современный гаджет для дистанционного обучения. Это дети, которым в этом году предстоит сдавать внешнее независимое тестирование для поступления в учреждения высшего образования. Мы должны дать возможность таким школьникам учиться онлайн и готовиться к предстоящим важным событиям в их жизни, – отметил глава города.

По словам Директора департамента образования и науки Одесского горсовета Елены Буйневич, во всех муниципальных школах был проведен опрос среди учеников выпускных классов из семей льготных категорий. На сегодняшний день выявлена потребность в приобретении 20 планшетов. Городской голова поручил обеспечить закупку необходимого количества техники и передать ее выпускникам.

Отметим, с первых дней карантина в городе была организована работа для обеспечения дистанционного обучения школьников.

Кроме того, на канале Медиа-информ уже три недели выходит в эфир передача «Одесса проводит урок». Одесские педагоги организовывают занятия в студии телеканала. Материал впоследствии становится доступен и в социальных сетях.

Также с 6 апреля стартовал проект «Всеукраинская школа онлайн». С понедельника по пятницу, начиная с 10:00, на различных каналах централизованно транслируются уроки для учащихся 5-11-х классов.

Фото: Электронный кошелек школьника

Видео: Думская,1

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Галина Полищук
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